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العثور على جُثَّتي المواطنَيْن اللّذيْن جرفتهما المياه في “غريان”

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

أعلن عميد بلدية غريان، يوسف بديري، العثور على جثتي المواطنَيْن المفقودين، اللَّذَيْن جرفتهما مياه الأمطار في التقاطع المسمى تيبستي سابقاً وسط المدينة.

وكان المفقودان -أب وابنه- قد غرقا في سيول الأمطار، بعد الإعلان عن فقدانهما في مدينة غريان داخل إحدى بلاعات الصرف بتقاطع كتيبة سحبان سابقا، وساقتهما المياه إلى مصب محطة تجميع المياه.

وبذلت الجهات الأمنية والخدمية في بلدية غريان جهوداً متواصلة للبحث عن المفقودَيْن، حتى تمكّن الهلال الأحمر الليبي من العثور على جثمانيهما وقد فارقا الحياة.

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الوطن الليبية

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