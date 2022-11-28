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الاستماع لأقوال 12 متّهماً من “داعش” خلال محاكمتهم في مصراتة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

عُقِدت بمدينة مصراتة، الأحد، جلسة محاكمة أفراد من داعش، في ظل حضور عدد كبير من قادة ومقاتلي وجرحى وأهالي شهداء البنيان المرصوص.

وقالت صفحة ملحمة البنيان العدل والقصاص، على “فيسبوك”، إن المحكمة استمعت لإفادة القادة الميدانيين والشهود والمدافعين عن أهالي شهداء البنيان، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال 12 متهمًا.

وطالب محامي المتهمين بعقد جلسة سرية، بسبب خوف المتهمين من الحضور، إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه، وسمحت للمتهمين بالإدلاء بأقوالهم، قبل أن تُؤجّل المحاكمة ليوم الـ 25 من ديسمبر.

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الوطن الليبية

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