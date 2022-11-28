بلدية غريان تعلن العثور على جثامين شخصين فقدا نتيجة السيول

أخبارليبيا24- خاص

أعلنت بلدية غريان اليوم الإثنين العثور على جثامين الشخصين الذين فقدا نتيجة جرف السيول لهما عقب سقوط الأمطار الغزيرة.

وقال رئيس المجلس البلدي غريان يوسف بديري لـ”أخبارليبيا24″ إنه تم العثور على جثمان المفقودين في مدينة غريان بالجبل الغربي ، بعد غرق سيارتهما نتيجة هطول الأمطار الغزيرة وتجمع المياه والسيول.

وأضاف بديري أنهم واصلوا العمل من قبل كل الجهات العسكرية والأمنية والمدنية والمتطوعين للحبث عنهم وكانوا يأملون في العثور عليهم أحياء.

وفقد الاتصال بالمواطن عبدالكريم علي محمد عنيبة من مدينة سبها وفقاً لأوراقه الثبوتية وابن اخيه علي سالم عنيبة ، نتجية هطول الأمطار الغزيرة في مدينة غريان بالجبل الغربي.

وقال رئيس المجلس البلدي غريان يوسف بديري لـ”أخبارليبيا24″ الأحد، تم العثور على سيارة المفقود نوع مرسيدس قرب مفترق مديرية أمن غريان المعروف بتقاطع سحبان.

وأضاف بديري أنه تم العثور على أوارق ثبوتية بداخل السيارة، وهي تخص المواطن عبدالكريم علي محمد عنيبة من مدينة سبها.