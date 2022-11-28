بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء لاتزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال أغلبها خفيفة.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة من حين لأخر مع ظهور ضباب على بعض المناطق الجبلية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة على اغلب المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15-20)مْ ، وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: تكاثر السحب أحياناً مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة يوم الغد.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16- 20)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على الحمادة والجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18- 20)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على الجغبوب.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 23)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد على بعض المناطق.