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بلدية بنغازي تشرع في تنفيذ أعمال صيانة وتطوير شارع الأندلس

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

شرعت بلدية بنغازي في تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة لصيانة وتطوير شارع الأندلس، حيث ستشمل المرحلة الثالثة إنشاء ورصف ازدواج امتداد للشارع، بالإضافة إلى تركيب أعمدة الإنارة وفقا للخطة الموضوع من الجهات ذات الاختصاص في البلدية.

وبحسب المكتب الإعلامي للبلدية، فإن هذه الأعمال جاءت ضمن الأعمال التي تنجزها البلدية بالشوارع الرئيسة؛ لفك المختنقات المرورية، إضافة لتوسيع الشوارع العامة وتطويرها.

يشار إلى أن هذا المشروع، يأتي ضمن مشروعات لجنة إعادة الاستقرار لبلدية بنغازي، وتحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية.

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قناة ليبيا الحدث

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