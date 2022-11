قزيط : الأزمة الراهنة تتركز في غياب المصلحة العامة عن ذهن الساسة الليبيين

ليبيا – قلل عضو مجلس الدولة الاستشاري أبو القاسم قزيط من توقعاته حول إمكانية حدوث تحول نوعي في المشهد الليبي جراء أي انفراجة قد تشهدها العلاقات بين مصر وتركيا مستقبلًا، مرجعًا ذلك إلى أن الأزمة الليبية بلغت قدرًا كبيرًا من التعقيد بسبب تزايد التدخل الخارجي من دول عدة لجانب شخصيات وأجسام سياسية، وبالتالي من الصعب تصور حل كل هذا عبر أي تفاهمات ثنائية.

قزيط،وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”،قال: “الأزمة لا تنحصر كما يتصور كثيرون في تقارب قيادات الشرق الليبي مع القاهرة، وتقارب مماثل من قيادات الغرب مع أنقرة، فالأزمة تتركز في غياب المصلحة العامة عن ذهنية الساسة الليبيين”.

وأضاف قزيط: “إدارة العلاقات، ومحاولة التنسيق بين المصالح المختلفة والمتقاطعة، أمر قابل للتحقق إذا وجدت الشخصية السياسية التي تُحسن التنظيم وتضع مصلحة ليبيا وشعبها بمقدمة أولوياتها، ولكن للأسف البعض يحاول رهن إرادته للخارج بشكل مطلق كوسيلة تضمن له الوصول للسلطة، وهذا بالطبع يثير شهية المتدخلين مما يزيد الأوضاع تعقيدًا”.

