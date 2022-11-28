الأرصاد تتوقع استمرار هطول الأمطار وتقول إن الأجواء ستستقر نهاية الأسبوع

أخبار ليبيا 24

توقع، المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار سقوط الأمطار المتفرقة، أغلبها خفيفة، على مناطق الشمال الليبي، مشيرة إلى احتمالية استقرار حالة الطقس نهاية الأسبوع.

وشهدت أغلب المناطق الليبية الأحد سقوط أمطار غزيرة، مما تسبب في جريان الأودية وغرق الشوارع، إضافة إلى مقتل شخصين غرقًا في غريان.

وقال المركز، اليوم الإثنين، إن الفرصة لا تزال مهيأة لسقوط أمطار متفرقة أغلبها خفيفة على بعض مناطق الشمال مع درجات حرارة أقل من معدلاتها الفصلية لشهر نوفمبر.

وأضاف، أن درجات الحرارة تتراوح ما بين (17-22) مئوية ولا تتجاوز (15) مئوية على الجبل الغربي.

وذكر، أن الرياح الجنوبية الغربية تنشط يوم الغد على أغلب مناطق الشمال الغربي، وقد تصل سرعتها إلى (50) كم/س.

وهطلت يوم أمس الأحد أمطار غزيرة، تسبب في غرق عدد من الطرقات خاصة في العاصمة طرابلس وضواحيها.