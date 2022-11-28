موضحةً طقس بقية أيام الاسبوع.. الارصاد: امطار متفرقة اليـوم ورياح قوية غداً بهذه المنـاطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 28/ 11 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإنه لا تزال الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة أغلبها خفيفة على بعض مناطق الشمال.

ووفقا للتقرير تكون درجات الحرارة أقل من معدلاتها الفصلية لهذا الشهر (نوفمبر) على اغلب المناطق حيث تتراوح مابين ( 17-22)مْ ولا تتجاوز ( 15)مْ على الجبل الغربي.

واشار التقرير إلى أن الرياح الجنوبية الغربية تنشط يوم الغد على اغلب مناطق الشمال الغربي قد تصل سرعتها إلى (50)كم/س.

وأوضح التقرير أن أعلى كمية امطار سجلت كانت فى تغرنة : 108.5 مم ، وفي غريان الارصاد سجلت 102.3 مم .

ومن المتوقع بحسب التقرير ان يستقر الطقس نهاية الاسبوع على معظم مناطق ليبيا.

والله أعلـــــــــــم.