بن شرادة: التفاهم بين القاهرة وأنقرة يمكن أن يعيد إحياء الحوار الخاص بتوحيد المؤسسة العسكرية

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة أن التقارب وتطبيع العلاقات بين مصر وتركيا قد يسهمان بالفعل في انفراج المشهد الليبي وبدرجة كبيرة.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أشار إلى أن هذا التفاهم بين القاهرة وأنقرة، يمكن أن يؤدي إلى إحياء عودة الحوار الخاص بتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، ربما بالتنسيق مع اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” والبعثة الأممية.

ولفت إلى أن القاهرة سبق وبذلت جهودًا لتوحيد العسكريين، والجميع يعرف أن القوى المسلحة هي الأكثر تأثيرًا بالمشهد، لذا على أقل تقدير نتوقع أن يعزز تفاهم القاهرة وأنقرة من وضعية وقف إطلاق النار في البلاد التي يصفها الجميع حاليًا بالهشة.

وأعرب بن شرادة عن قناعته أنه حال نجاح تحقق التقارب المطلوب بين البلدين سوف يتوسع لمناقشة أبرز الملفات الخلافية الثنائية بين البلدين بالساحة الليبية، وفي مقدمتها وجود القوات الأجنبية فوق الأراضي الليبية، وكذاك الاتفاقيات التي أبرمتها تركيا مؤخرًا مع حكومة عبد الحميد الدبيبة.

بن شرادة ختم: “بالطبع لا يمكن تصور قيام تركيا بإخراج قواتها من ليبيا بأي مرحلة تمهيدية بالحوار التفاوضي، فيما بينها وبين القاهرة”.

