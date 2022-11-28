الشهيبي: المفروض “يقولوا عطلة” لسوء البنية التحتية وليس الأحوال الجوية

علق رئيس الهيئة العليا لـ”قوى التحالف الوطنية” توفيق الشهيبي، على قرار حكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بمنح عطلة بطرابلس لسوء الأحوال الجوية، قائلًا: المفروض يقولوا عطلة لسوء البنية التحتية وليس الأحوال الجوية.

وقال الشهيبي في تغريدة له على “تويتر”: “المفروض يقولوا تعليق العمل أو عطلة “لسوء البنية التحتية”، وليس لسوء الأحوال الجوية، نسأل الله السلامة للجميع”.

وكانت حكومة الوحدة المؤقتة، قد قررت تعليق العمل بكافة الجهات، بعد غرق أجزاء واسعة من العاصمة طرابلس، جراء الأمطار الشديدة التي ضربت البلاد ولم تتمكن البنية التحتية بشوارع طرابلس من التعامل معها أو تصريف مياه الأمطار بالرغم من صرف مليارات الدينارات على مشروعات البنية التحتية.