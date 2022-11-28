داخلية الدبيبة: الوزير عماد الطرابلسي كلفنا بمواجهة آثار ارتفاع منسوب المياه

قالت وزارة داخلية حكومة الدبيبة إن الوزير المكلف عماد الطرابلسي، كلف عدد من الدوريات بالتعاون مع وحدة المهام الخاصة وهيئة السلامة الوطنية لمتابعة ارتفاع منسوب مياه الوادي بمنطقة عين زارة الجنوبي وادي الربيع وللمجاهرة بالأمن من خلال التمركز بالتقاطعات وتوجيه المواطنين ومساعدتهم حفاظاً على سلامتهم.

أضافت الوزارة في بيان: “قام مدير أمن تاجواء ومدير أمن القره بوللي بجولة تفقدية للوقوف على سير العمل للفرق والدوريات الأمنية العاملة تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية المكلف، حيث تقوم هذه الدوريات بتسيير حركة المرور وتوجيه الموطنين بعيدا عن أماكن الانجرافات ومسارات الأودية وتقديم المساعدة العاجلة وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة” وفق قولها.