الأرصاد: الطقس سيستقر نهاية الأسبوع

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس نهاية الأسبوع على معظم مناطق ليبيا، وذلك بعد تقلبات جوية شهدت سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق.

وقال المركز، اليوم الإثنين، إن الفرصة لا تزال مهيأة لسقوط أمطار متفرقة أغلبها خفيفة على بعض مناطق الشمال مع درجات حرارة أقل من معدلاتها الفصلية لشهر نوفمبر.

وذكر، أن درجات الحرارة تتراوح ما بين (17-22) مئوية ولا تتجاوز (15) مئوية على الجبل الغربي.

وأضاف، أن الرياح الجنوبية الغربية تنشط يوم الغد على أغلب مناطق الشمال الغربي، وقد تصل سرعتها إلى (50) كم/س.

وهطلت يوم أمس الأحد أمطار غزيرة، تسبب في غرق عدد من الطرقات خاصة في العاصمة طرابلس وضواحيها.

وأعلنت عدد من البلديات تعليق الدراسة بشكل عام؛ بسبب المنخفض الجوي الذي تشهده معظم المدن في ليبيا.

وأسفر جريان المياه في مقتل شخصين في غريان، حيث أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، مساء الأحد، العثور على جثتي فقيدين تعثرت مركبتهما جراء الأمطار في غريان.

وقالت الوزارة، في بيان، إن عمليات البحث والإنقاذ من قبل غرفة عمليات مدينة غريان، أسفرت عن العثور على الفقيدين متوفيين، نتيجة غرقهما أثناء عبور الوادي بوسط المدنية.