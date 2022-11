باشاآغا: الحرص على استمرار الفعاليات الرياضية مؤشر واضح على رغبتنا جميعًا في تحقيق السلام وبناء الوطن

ليبيا – تقدم رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا بالتهنئة لجماهير ولاعبي وإدارة نادي الأهلي بنغازي بمناسبة التتويج بـ”كأس السوبر الليبي لكرة السلة”، ونادي الأهلي طرابلس بمناسبة التتويج بكأس “السوبر الليبي لكرة اليد“. باشاآغا أكد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الحرص على استمرار الفعاليات الرياضية مؤشر واضح على رغبة الجميع في تحقيق السلام وبناء الوطن. وتابع: “هدفنا الرقي بمستويات أنديتنا ولاعبينا والوصول إلى تتويجات عربية وإفريقية وعالمية”.

