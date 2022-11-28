قزيط: مسلحي الغرب يريدون انتخابات تقصي حفتر وسيف الإسلام

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط، إن القوى المسلحة في غرب ليبيا تريد انتخابات تقصي حفتر وسيف الإسلام القذافي.

واضاف قزيط في تصريحات صحفية، أن هناك حاضنة مسلحة وسياسية واجتماعية وقبلية في الغرب والشرق لديها مطالب متناقضة، لافتاً إلى أن التوافق سيظل بين النواب والدولة عسيرا جدا طالما تشبث كل طرف برأيه دون النظر للمصلحة العامة.

وأكد قزيط أن البعض مستفيد من حالة التشظي هذه فيشترط ضمان استمراره قبل أي إحراز تقدم سياسي.

وشدد قزيط أن المصالح تشمل المسلحين بشكل أكثر لأنهم يمثلون القوة الفعلية في الشرق والغرب ويحولون دون أي توافق.

وذكر عضو المجلس الأعلى للدولة أن قوى غرب ليبيا تريد منصب محافظ المصرف المركزي، ورؤساء؛ ديوان المحاسبة، والرقابة الإدارية، بالإضافة إلى منصب رئيس الحكومة، ووزارتي الدفاع والمالية.

أما دول القوى في شرق ليبيا فترى أن الغرب يستأثر بمقرات المؤسسات السيادية ثم يطالب برئاستها، مؤكداً أن التوافق صعب جدًا والمشكلة ليست في المجلسين والدليل هو عدم توافق حتى أعضاء ملتقى الحوار السياسي على المسار الانتخابي.

ورأى إنه لا توجد صعوبة في توافق المجلسين على حكومة كما فعل ملتقى الحوار، قائلاً: كل فريق يريد تصميم قواعد اللعبة على هواه، حتى يضمن الفوز.

وأكد أن المطالب متناقضة وحالة الاستقطاب يتم تغذيتها بالمال ونحن نسير نحو المسار الخاطئ، مشدداً أن لو استمر الأمر بهذا الشكل لن نصل إلى قاعدة دستورية حتى بعد سنوات طويلة.

وشدد قزيط على أنه يجب التركيز على القاعدة الدستورية مع وجود مرونة في التوافق أولاً واستبعاد الشروط التي وُجدت لتعقيد المسار، لافتاً إلى أن هناك نية لعقد جلسة لمجلس الدولة لبحث مسألة المناصب السيادية لكن حكومة الدبيبة عرقلت ثلاث جلسات سابقة للمجلس.

وتمنى قزيط أن تسير ملفات؛ القاعدة الدستورية والمناصب السيادية والحكومة، بالتوازي وليس بالتوالي.