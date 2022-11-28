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أسعار بيع وشراء الذهب في السوق الموازية اليوم الاثنين 28 – 11 – 2022

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تتابع بوابة إفريقيا إسعار بيع الذهب والفضة في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بطرابلس حيث بلغ سعر أونصة الذهب على شاشة السوق في افتتاح اليوم الاثنين 1757.6 دينار، وكانت اسعار جرام الذهب في السوق كما يلي:

شراء كسر ذهب شهد اليوم ارتفاعا في اسعاره حيث وصل

    عيار 18 سعر الجرام 216 دينار 

    عيار 21 سعر الجرام 252 دينار 

    عيار 22 سعر الجرام 264 دينار 

    عيار 24 سعر الجرام 288 دينار  

وشهدت الليرة عيار 21 وزن 8 جرام ارتفاعا في سعرها اليوم حيث وصلت 2006 دينار 

كما شهد اسعار بيع الذهب الجديد ارتفاعا في افتتاح السوق وكان كما يلي 

    عيار 18 سعره الجرام منه 290 دينار  

    عيار 21 سعر الجرام منه 320 دينار 

    الذهب المستعمل كانت اسعاره كما يلي 

    عيار 18 من 235 دينار وحتى 250 دينار 

    عيار 21 من 280 دينار وحتى 300 دينار 

اما أسعار الفضة فهي أيضا مستقرة وكانت كما يلي 

    فضة كسر من 2.10 دينار وحتى 2.50 دينار

    فضة جديدة من 10 دينار وحتى 30 دينار

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بوابة افريقيا الاخبارية

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