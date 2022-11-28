أسعار بيع وشراء الذهب في السوق الموازية اليوم الاثنين 28 – 11 – 2022

تتابع بوابة إفريقيا إسعار بيع الذهب والفضة في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بطرابلس حيث بلغ سعر أونصة الذهب على شاشة السوق في افتتاح اليوم الاثنين 1757.6 دينار، وكانت اسعار جرام الذهب في السوق كما يلي:

شراء كسر ذهب شهد اليوم ارتفاعا في اسعاره حيث وصل

عيار 18 سعر الجرام 216 دينار

عيار 21 سعر الجرام 252 دينار

عيار 22 سعر الجرام 264 دينار

عيار 24 سعر الجرام 288 دينار

وشهدت الليرة عيار 21 وزن 8 جرام ارتفاعا في سعرها اليوم حيث وصلت 2006 دينار

كما شهد اسعار بيع الذهب الجديد ارتفاعا في افتتاح السوق وكان كما يلي

عيار 18 سعره الجرام منه 290 دينار

عيار 21 سعر الجرام منه 320 دينار

الذهب المستعمل كانت اسعاره كما يلي

عيار 18 من 235 دينار وحتى 250 دينار

عيار 21 من 280 دينار وحتى 300 دينار

اما أسعار الفضة فهي أيضا مستقرة وكانت كما يلي

فضة كسر من 2.10 دينار وحتى 2.50 دينار

فضة جديدة من 10 دينار وحتى 30 دينار