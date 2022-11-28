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الصغير: ملف الأزمة الليبية تحول إلى ملف تتم مناقشته على المستوى الدولي وليس الإقليمي فقط

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رأى وكيل وزارة الخارجية الأسبق في الحكومة المؤقتة حسن الصغير أن ملف الأزمة الليبية تحول إلى ملف تتم مناقشته على المستوى الدولي وليس الإقليمي فقط.

الصغير وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” قال: إن الصراع الراهن بين الولايات المتحدة وروسيا في أوكرانيا قد يكون المحدد للخرائط السياسية الجديدة التي ستنعكس آثارها لاحقًا على المنطقة ومستقبل الأوضاع بها.

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صحيفة المرصد الليبية

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