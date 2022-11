ليبيا – رأى وكيل وزارة الخارجية الأسبق في الحكومة المؤقتة حسن الصغير أن ملف الأزمة الليبية تحول إلى ملف تتم مناقشته على المستوى الدولي وليس الإقليمي فقط.

الصغير وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” قال: إن الصراع الراهن بين الولايات المتحدة وروسيا في أوكرانيا قد يكون المحدد للخرائط السياسية الجديدة التي ستنعكس آثارها لاحقًا على المنطقة ومستقبل الأوضاع بها.

Shares

The post الصغير: ملف الأزمة الليبية تحول إلى ملف تتم مناقشته على المستوى الدولي وليس الإقليمي فقط first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية