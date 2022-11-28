معزب: مشاورات النواب ومجلس الدولة حول المناصب السيادية قد لا تحسم قبل نهاية العام الجاري

رأى عضو مجلس الدولة محمد معزب، أن المشاورات بين مجلسي النواب والدولة بشأن المناصب السيادية والحكومة الجديدة قد لا تحسم قبل نهاية العام الجاري.
وقال معزب في تصريحات صحفية إن لقاء أعضاء المجلس مع عقيلة بالقبة واللقاء الثاني المُرتقب مع النواب في سرت هما مبادرات شخصية لا تحمل صفة رسمية.
وأوضح معزب أن المشاورات بين المجلسين مستمرة حتى الآن على مستوى اللجان واللقاءات الرئاسية، لافتاً إلى أن مجلس الدولة قبل عدة طلبات ترشح جديدة للمناصب السيادية.
وأشار عضو مجلس الدولة إلى أن المجلس سينظر في مطلع ديسمبر في عدد من طلبات الترشح الجديدة، مضيفاً أن المشاورات بشأن الحكومة الجديدة أو موعد الانتخابات الجديدة لم تصل إلى نتائج محددة حتى الآن.
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