معزب: مشاورات النواب ومجلس الدولة حول المناصب السيادية قد لا تحسم قبل نهاية العام الجاري

رأى عضو مجلس الدولة محمد معزب، أن المشاورات بين مجلسي ‏النواب والدولة بشأن المناصب السيادية والحكومة ‏الجديدة قد لا تحسم قبل نهاية العام الجاري‎.‎

وقال معزب في تصريحات صحفية إن لقاء أعضاء المجلس مع عقيلة بالقبة واللقاء الثاني المُرتقب مع النواب في سرت هما مبادرات شخصية لا تحمل صفة رسمية.

‏وأوضح معزب أن المشاورات بين المجلسين مستمرة حتى الآن على مستوى اللجان ‏واللقاءات الرئاسية‎، لافتاً إلى أن مجلس الدولة قبل عدة طلبات ترشح جديدة للمناصب ‏السيادية.‏

‏وأشار عضو مجلس الدولة إلى أن المجلس سينظر في مطلع ديسمبر في عدد من طلبات ‏الترشح الجديدة، مضيفاً أن المشاورات بشأن الحكومة الجديدة أو موعد الانتخابات الجديدة ‏لم تصل إلى نتائج محددة حتى الآن‎.‎