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معزب: مشاورات مجلسي الدولة والنواب بشأن المناصب السيادية لن تحسم قبل نهاية العام

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عضو مجلس الدولة محمد معزب، أن مشاورات ‏مجلسي النواب والدولة بشأن المناصب السيادية والحكومة ‏الجديدة قد لا تحسم قبل نهاية العام الجاري‎.‎

وقال معزب في تصريحات صحفية له: “لقاء أعضاء المجلس مع عقيلة بالقبة واللقاء الثاني المُرتقب مع النواب في سرت هما مبادرات شخصية لا تحمل صفة رسمية”.

‏وأضاف “المشاورات بين المجلسين مستمرة حتى الآن على مستوى اللجان ‏واللقاءات الرئاسية‎ ،ومجلس الدولة قبل عدة طلبات ترشح جديدة للمناصب ‏السيادية”.‏

وتابع “مجلس الدولة سينظر في مطلع ديسمبر في عدد من طلبات ‏الترشح الجديدة، والمشاورات بشأن الحكومة الجديدة أو موعد الانتخابات الجديدة ‏لم تصل إلى نتائج محددة حتى الآن”.

 

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«معزب» المناصب السيادية مجلس الدولة مجلس النواب

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صحيفة الساعة 24

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