معزب: مشاورات مجلسي الدولة والنواب بشأن المناصب السيادية لن تحسم قبل نهاية العام

أكد عضو مجلس الدولة محمد معزب، أن مشاورات مجلسي النواب والدولة بشأن المناصب السيادية والحكومة الجديدة قد لا تحسم قبل نهاية العام الجاري.
وقال معزب في تصريحات صحفية له: “لقاء أعضاء المجلس مع عقيلة بالقبة واللقاء الثاني المُرتقب مع النواب في سرت هما مبادرات شخصية لا تحمل صفة رسمية”.
وأضاف “المشاورات بين المجلسين مستمرة حتى الآن على مستوى اللجان واللقاءات الرئاسية ،ومجلس الدولة قبل عدة طلبات ترشح جديدة للمناصب السيادية”.
وتابع “مجلس الدولة سينظر في مطلع ديسمبر في عدد من طلبات الترشح الجديدة، والمشاورات بشأن الحكومة الجديدة أو موعد الانتخابات الجديدة لم تصل إلى نتائج محددة حتى الآن”.
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