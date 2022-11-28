معزب: مشاورات مجلسي الدولة والنواب بشأن المناصب السيادية لن تحسم قبل نهاية العام

أكد عضو مجلس الدولة محمد معزب، أن مشاورات ‏مجلسي النواب والدولة بشأن المناصب السيادية والحكومة ‏الجديدة قد لا تحسم قبل نهاية العام الجاري‎.‎

وقال معزب في تصريحات صحفية له: “لقاء أعضاء المجلس مع عقيلة بالقبة واللقاء الثاني المُرتقب مع النواب في سرت هما مبادرات شخصية لا تحمل صفة رسمية”.

‏وأضاف “المشاورات بين المجلسين مستمرة حتى الآن على مستوى اللجان ‏واللقاءات الرئاسية‎ ،ومجلس الدولة قبل عدة طلبات ترشح جديدة للمناصب ‏السيادية”.‏

وتابع “مجلس الدولة سينظر في مطلع ديسمبر في عدد من طلبات ‏الترشح الجديدة، والمشاورات بشأن الحكومة الجديدة أو موعد الانتخابات الجديدة ‏لم تصل إلى نتائج محددة حتى الآن”.