بلدية عين زارة توجه نداءً عاجلًا لمواجهة السيول

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وجّهت بلدية عين زارة نداء استغاثة لجميع جهات الدولة وأصحاب الجرارات والآليات للتعاون لمواجهة السيول التي ضربتها جراء هطول أمطار غزيرة.

وناشدت البلدية المواطنين بأخذ الحيطة والحذّر نتيجة سيلان الأودية بتجاه منطقة وادي الربيع.

وهطلت يوم أمس الأحد أمطار غزيرة، خاصة في العاصمة طرابلس والمدن المجاورة لها، مما تسبب في غرق عدد من الطرقات وحدوث انجرافات.

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، استقرار حالة الطقس نهاية الأسبوع على معظم مناطق ليبيا، لكنه أكد في المقابل استمرار سقوط الأمطار بشكل خفيف.