عليبة: تجربة تركيا في كل من سوريا والعراق لا توحي بأنها ستقوم بإخراج قواتها العسكرية من ليبيا

ليبيا – استبعد رئيس وحدة التسلح بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أحمد عليبة إقدام تركيا على إخراج قواتها العسكرية من الأراضي الليبية حتى إذا تقدم مسار التفاوض مع القاهرة.

عليبة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” قال: إن تجربة تركيا في كل من سوريا والعراق لا توحي بذلك، ومن المتوقع أن يتم اللجوء والتذكير من جانبهم بالاتفاقيات المبرمة فيما بين أنقرة والحكومات الليبية للتأكيد على شرعنة وجود تلك القوات.

وأضاف أنه من المبكر الحديث عن توقع وجود انعكاسات لتفاهمات القاهرة وأنقرة على الساحة الليبية، خاصة في ظل ارتباط بقضايا أخرى بالغة التعقيد من بينها الطاقة والتنقيب بشرق المتوسط وترسيم الحدود مع اليونان.

