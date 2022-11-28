ليبيا الان

عليبة يستبعد إخراج تركيا قواتها من ليبيا

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال رئيس وحدة التسلح بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أحمد عليبة، إنه من المبكر الحديث عن توقع وجود انعكاسات لتفاهمات مصر وتركيا على الساحة الليبية.

واستبعد عليبة، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إقدام تركيا على إخراج قواتها العسكرية من الأراضي الليبية حتى إذا تقدم مسار التفاوض مع القاهرة.

وأشار عليبة إلى أن تجربة تركيا في كل من سوريا والعراق لا توحي بذلك، ومن المتوقع أن يتم اللجوء والتذكير من جانبهم بالاتفاقيات المبرمة فيما بين أنقرة والحكومات الليبية للتأكيد على شرعنة وجود تلك القوات.

 

 

الوسوم

#أحمد عليبة تركيا طرابلس ليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك