عليبة يستبعد إخراج تركيا قواتها من ليبيا

الوطن| رصد

قال رئيس وحدة التسلح بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أحمد عليبة، إنه من المبكر الحديث عن توقع وجود انعكاسات لتفاهمات مصر وتركيا على الساحة الليبية.

واستبعد عليبة، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إقدام تركيا على إخراج قواتها العسكرية من الأراضي الليبية حتى إذا تقدم مسار التفاوض مع القاهرة.

وأشار عليبة إلى أن تجربة تركيا في كل من سوريا والعراق لا توحي بذلك، ومن المتوقع أن يتم اللجوء والتذكير من جانبهم بالاتفاقيات المبرمة فيما بين أنقرة والحكومات الليبية للتأكيد على شرعنة وجود تلك القوات.