تقرير إيطالي: أمراء الحرب في ليبيا رعاة وعملاء في نفس الوقت

نشرت مجلة “فورميتشي” الإيطالية، تقرير قالت فيه إن المليشيات المسلحة تتعامل مع ليبيا منذ 2011 على أنها غنيمة يجب أن يظفروا بها.

وأكد التقرير الإيطالي أن هيمنة المليشيات المسلحة على المصالح الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تسببت في تدمير ليبيا، وأن المليشيات في ليبيا تحولت إلى جهات فاعلة تابعة للدولة، تستغل موارد البلاد، لاسيما النفط والغاز.

وأضاف التقرير أن أمراء الحرب في ليبيا تحولوا إلى أمراء دولة، يتحكمون في مسار القوة وأنشطة الحياة المختلفة، واصفًا قادة المليشيات على أنهم متعددو الوجوه، فهم قادة عسكريون وزعماء قبائل وسياسيون ورجال أعمال في نفس الوقت.

وتابع التقرير: “أمراء الحرب في ليبيا هم رعاة وعملاء في نفس الوقت، فهم رعاة للسكان المحليين للأراضي الخاضعة للسيطرتهم، وفي نفس الوقت عملاء لدول خارجية ينفذون ما يُطلب منهم”.

وذكر التقرير أن المليشيات تحصل على دعم مالي وعسكري وتدريبي من دول خارجية، تضمن لهم البقاء والاستمرار في زعزعة استقرار البلاد، وأكد أن المؤسسات الرسمية، وخاصة تلك المتعلقة بالطاقة، تآكلت تدريجيًا في ليبيا من خلال الابتزاز من قبل الجماعات المسلحة، التي تلعب دور “أسياد دولة الظل”.

ورأى كاتب التقرير أن الحصار الذي تفرضه بعض المليشيات على الحقول النفطية أصبح الأداة الرئيسية للابتزاز الذي يمكنهم ممارسته ضد المؤسسات والمنافسين الداخليين وأصحاب المصلحة الخارجيين.

ووجد التقرير أن المليشيات تستغل إنتاج حقول النفط، كورقة مساومة من أجل الوصول السياسي إلى الدولة.