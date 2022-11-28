الدغاري يجتمع بعدد من مدراء وممثلي الشركات المتعثرة

أخبار ليبيا 24

عقد النائب خليفة الدغاري اجتماعا مع 23 مدير شركة وممثلي فروع عدد من الشركات في بنغازي للوقوف على أوضاع هذه الشركات.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن الاجتماع تناول سبل معالجة أوضاع الشركات لإيجاد حل للعاملين فيها، والذين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ فترة طويلة.

وأضاف بليحق، أن اجتماعا آخرا سيعقد خلال الأسبوع المقبل مع عدد آخر من ممثلي الشركات، الذين لم يتمكنوا من حضور هذا الاجتماع.

وأوضح بليحق، أن الاجتماع عقد استجابة للوقفة الاحتجاجية للمتضررين من تعثر عدد من الشركات الوطنية وانسحاب عدد من الشركات الأجنبية.