تقرير: المجموعات المسلحة تسيطر على مقدرات ليبيا

قال معهد الدراسات السياسية الدولية في إيطاليا، إن المجموعات المسلحة في ليبيا تسيطر على مقدرات البلاد ومتورطة في أنشطة تهريب واتجار غير مشروع، إضافة إلى ارتباطها بلاعبين دوليين.

وأضاف المعهد، في تقرير نشره موقع “ديكود 39” الإيطالي، أن المجموعات المسلحة في ليبيا لها مصالح اقتصادية وسياسية واجتماعية وأصبحت تلعب دور أجهزة رسمية.

ولفت التقرير إلى أن المجموعات المسلحة في ليبيا خلقت شبكة من المصالح الداخلية وصنعت لهم ولاءات باستخدام المال، وهناك اهتمام دولي بالمسألة الأمنية على حساب التنمية والتحول السياسي، وهو ما أثر عكسيا على مصالح أوروبا وإيطاليا، خصوصًا فيما يتعلق بملفي الهجرة والطاقة.