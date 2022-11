أوغلو: الحديث عن خروج القوات التركية من الأراضي الليبية كشرط لترضية القاهرة أمر صعب التحقق

ليبيا – وصف الأكاديمي والباحث السياسي التركي مهند حافظ أوغلو ملف طاقة الشرق الأوسط بـ “الملف الرئيس في العلاقة بين أنقرة والقاهرة”، متوقعًا أن تنعكس أي حلحلة به إيجابياً على الملف الليبي.

أوغلو في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اعتبر الحديث عن خروج القوات التركية من الأراضي الليبية كشرط لترضية القاهرة أو تطمينها أمر صعب التحقق.

ورأى الباحث التركي أن على الدولتين خوض المزيد من المحادثات مستقبلًا ليتم التوصل لنقاط محددة تتم دراستها من الجانبين؛ تمهيداً لحل الخلافات العالقة بشكل تدريجي.

