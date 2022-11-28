دول تحبس أنفاسها.. إعلان قريب لأسماء متورطين بجرائم في ليبيا

الوطن| رصد

قالت صحيفة “أففينير” الإيطالية، في تقرير، إن حكومات دول غربية ستقع في الإحراج بسبب نشر أسماء أشخاص متهمين في جرائم ضد مهاجرين في ليبيا.

وأضاف التقرير أن 5 دول غربية على الأقل ستجد نفسها محرجة للتعاون في القبض على المتهمين المفترضين بناء على مساعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لإصدار أوامر اعتقال بحقهم.

وبحسب التقرير، فإن أسماء الأشخاص المطلوبين ما تزال سرية، لكن بعضهم قد يحرجون عدة حكومات بما في ذلك مالطا التي تعاملت معهم، وستعلن الأسماء بمجرد المصادقة على طلبات خان من قبل المحكمة.

وإذا صدرت أوامر القبض على النحو المتوقع ستقع دول بينها إيطاليا ومالطا وفرنسا وتركيا وروسيا في الحرج للتعاون في القبض على المتهمين، وفق التقرير الذي أشار إلى علاقات تجمع بين المتهمين وسلطات تلك الدول.

ويرى خان أن الجرائم ضد المهاجرين في ليبيا قد تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مما يمهد الطريق أمام المحكمة لإجراءات ضد المتورطين، كما ربط المحققون الاتجار بالبشر والتعذيب والابتزاز بالميليشيات المتورطة بشكل مباشر في النزاع الليبي، مما عزز مطالبة المحكمة بالولاية القضائية، وأعلن خان في زيارته الأولى لليبيا أنه سيقدم المزيد من الطلبات لأوامر الاعتقال.