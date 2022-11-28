المشري: مونديال قطر سيُغيّر الصورة النمطية المشوهة للعرب والمسلمين

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن قطر تُنظم بطولة استثنائية تترك إرثًا إنسانيًا وحضاريًا للعالم، مشيرًا إلى أن قطر أظهرت وجهها الأخلاقي والإنساني، في تنظيمها لكأس العالم، بتعاملها مع العالم باحترام وتقدير وكرم أصيل.

ورأى المشري في تصريحات صحفية أن مونديال قطر سيصبح علامة فارقة في العلاقة بين الشعوب والحضارات، وستفشل كل الرهانات التي تريد غير ذلك، قائلًا: “فخورون بهذا التنظيم المذهل لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والتي فاقت بمستواها جميع البطولات السابقة”.

وذكر المشري أن مونديال قطر سيُسهم في تغيير الصورة النمطية المشوهة للعرب والمسلمين، لافتًا إلى أن ضيوف قطر من مختلف أنحاء العالم، لمسوا معاملة راقية وتنظيمًا استثنائيًا تجلى فيه الإبداع القطري، ما يعكس صورة إيجابية عن العالم العربي والإسلامي.

وأضاف المشري أن قطر أبهرت العالم بهذا التنظيم المتميز للمونديال، رغم الحملات العنصرية البغيضة التي تُحاول تشويه هذا النجاح الكبير، مؤكدًا أن قطر نجحت في إفشال المخططات العنصرية التي تحاول إطفاء هذا البريق، وحرف أنظار العالم عن هذا التميز.

وتابع: “نُثمن مواقف قطر الداعمة للشعب الليبي، وحرصها الدائم على أمنه واستقراره وتحقيق تطلعاته في السلام والتنمية”.