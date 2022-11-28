شكري وباتيلي يبحثان الوضع في ليبيا في أول زيارة للمبعوث الأممي إلى مصر

أخبار ليبيا 24

بحث سامح شكري وزير الخارجية المصرية، اليوم الإثنين، مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في أول زيارة له لمصر، مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، في بيان، إن باتيلي استعرض الجهود والاتصالات التي يقوم بها وحرصه على التحدث والاستماع لجميع الأطراف المتعلقة بالملف الليبي.

وأضاف، أن باتيلي أعرب عن تقديره الكامل للدور المصري البناء والمحوري في ليبيا، وما عانته مصر كثيرا على مدار الأعوام الماضية نتيجة استمرار تلك الأزمة، وتطلعه للتنسيق مع مصر خلال الفترة القادمة.

وقال المتحدث، إن الجانبين اتفاقا على تكثيف العمل نحو دفع الحل السياسي الليبي الليبي بما يحقق الأمن والاستقرار والرخاء في ليبيا.

وأضاف المتحدث، أن شكري عرض الجهود المستمرة التي بذلتها وما تزال تبذلها مصر بإخلاص لحلحلة الأزمة، لاسيما من خلال استضافتها مؤخراً لجولات المسار الدستوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وقال إن شكري أكد على أهمية اتمام هذا المسار وضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في ليبيا من أجل إنهاء الأزمة وتحقيق تطلعات الشعب الليبي، مع التشديد على الملكية الليبية للحل وأهمية احترام المؤسسة التشريعية المنتخبة.