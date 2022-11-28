مليشيا الدبيبة تعتقل موظف بشركة الكهرباء مصراتة

قرر العاملون بشركة الكهرباء مصراته الاعتصام والإضراب عن العمل بسبب اعتقال أحد مهندسي الشركة.

وقال العاملون بالشركة خلال بيان مصور لهم: اعتصمنا بسبب اقتحام القوة المشتركة لإحدى المقرات والقبض على أحد المهندسين بالشركة.

وأضافوا؛ نعلن عن قفل جميع مقرات الشركة إلى حين تلبية مطالبنا وإعطائنا حقوقهن ورد اعتبارنا.

وتابعوا؛ يقوم العاملون بالشركة العامة للكهرباء بمدينة مصراتة بكل ما أوتوا من قوة وبشكل يومي، بأعمال جليلة؛ محاولة منهم لاستقرار الشبكة العامة للكهرباء ووصول التيار الكهربائي لكل منزل في هذه المدينة دون انقطاع أو ضعف.

وواصلوا؛ لكن مع كل هذه المجهودات اليومية المبذولة، فوجئنا أمس باقتحام مجموعة مسلحة تسمى بالمشتركة لأحد مقار الشركة العامة للكهرباء بمصراتة وترهيب موظفيها واقتياد أحدهم لمقرها.

واستكملوا؛ نستنكر وندين بأشد العبارات هذا الفعل المشين ونطالب الجهات المسؤولة بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له العاملون بالشركة، كما نعلمكم بأننا مضطرون غير آسفين إلى غلق جميع مقرات الشركة بمدينة مصراتة إلى حين تلبية جميع حقوقنا ورد اعتبارنا.