ليبيا – أعلنت مجموعة كرانفيل بدء العد التنازلي لافتتاح المستشفى الليبي التركي، في مدينة مصراتة.

وقالت المجموعة في بيان وفقًا لما نقلته قناة “التناصح”: إن رواد الأعمال الأتراك يواصلون عبر الشراكات التجارية والاستثمارات المساهمة في ضمان تعافي ليبيا، مشيرةً إلى أن المستشفى الذي أنشئ بإشراف “مجموعة كرانفيل”، سيفتتح في مصراتة يوم 28 نوفمبر الجاري.

ونقل عن رئيس مجلس إدارة المجموعة مرتضى كرانفيل، تصريحه بأن النظام الصحي الليبي سيشهد لمسات تركية بعد افتتاح المستشفى مضيفًا أنه سيتم توفير الخدمات الطبية التي يحتاجها آلاف الليبيين من خلال المستشفى الليبي ـ التركي.

وتبلغ المساحة المغلقة للمستشفى 5 آلاف و200 متر مربع، ويضم مرآبًا يستوعب 60 سيارة، و13 عيادة و4 غرف للعمليات.

Shares

The post مجموعة كرانفيل التركية تعلن بدء العد التنازلي لافتتاح المستشفى الليبي التركي في مصراتة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية