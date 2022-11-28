كاتب: التطبيع بين القاهرة وأنقرة مهم لليبيا

الوطن| رصد

أكد الكاتب التركي المقرب من الحكومة التركية، برهان الدين دوران، أن تطبيع العلاقات بين تركيا ومصر مهم للمساهمة في تغيير التوازنات في شرق المتوسط والشرق الأوسط.

وقال دوران، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن السبب في ذلك هو الصراع والتنافس في سياسات تركيا ومصر في ليبيا وإثيوبيا والجزائر.

لكن دوران، رأى أن التطبيع بين القاهرة وأنقرة قد يستغرق وقتا، وقد لا تسير بالسرعة التي مرت بها دول أخرى مع تركيا.

وأشار دوران إلى أن “السبب الذي جعل أنقرة بدأت سياسة التطبيع قبل عامين ووجدت استجابة هو التغيير الحاسم في الظروف العالمية والإقليمية”، وبالتالي فإن ما يفعله إردوغان “يسمح للدبلوماسية بإزالة الحواجز الرمزية”.