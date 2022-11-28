البعثة الأممية: سنجري حواراً حول حقوق الإنسان في ليبيا يوم 8 ديسمبر

أعلنت بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا أنها تخطط لإجراء حواراً رقمياً مفتوحاً يوم 8 ديسمبر 2022 لمعرفة الآراء بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وناشدت البعثة في إعلانها من كان لديه رأي يود مشاركته معهم، بمتابعة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبعثة للتسجيل والمشاركة في الحوار الرقمي.

وكانت البعثة قد أجرت سلسلة من الحوارات الشاملة بواسطة فريق حقوق الإنسان التابع لها لحصر التحديات والتوصيات التي يطرحها الناس في ليبيا، ليتم بعد ذلك عرضها على الحكومة والمجتمع الدولي لضمان محورية موضوع حقوق الإنسان في العملية السياسية، بحسب إعلانها.

وأشارت إلى أن الفريق على مدار العام الماضي بأكثر من 140 رجلاً وامرأةً من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والخبراء والعمال والمسؤولين في الحكومة ومناصري حقوق الإنسان والجهات القضائية الفاعلة للتعرف إلى آراء الليبيين الذين لا تُسمع أصواتهم في الغالب في الحوار السياسي.