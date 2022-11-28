الوطنية للنفط تأذن بالبدء في عمليات تشغيل مصنع الإثيلين

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أعطت المؤسسة الوطنية للنفط الإذن بالبدء في عمليات تشغيل مصنع الإثيلين ، والتنسيق مع الإدارة العامة للتسويق لتوفير شحنات النافتا حسب الجدول المبرمج.

وأوضحت المؤسسة أن كل مراحل عمليات التشغيل تتم خطوة بخطوة وبشكل تدريجي وفق إجراءات ومتطلبات سلامة العمليات وصولاً إلى مرحلة الإنتاج.

وأضافت مؤسسة النفط أنه تم الوصول إلى المرحلة الهامة والمتقدمة من خطة إعادة تشغيل المجمع, والتي انطلقت عام 2019 م.

وأشارت المؤسسة إلى أنه تم الوصول إلى هذه المرحلة بالرغم من كل الظروف القاهرة والاستثنائية والصعبة وحملات التشويه والتشكيك والإحباط.