رئيس مجلس النواب من القاهرة: حكومة عبد الحميد الدبيبة كانت لديها مهام معينة في مدة معينة وفشلت فيها

أوضح رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التنفيذية المتمثلة في حكومة عبد الحميد الدبيبة كانت لديها مهام معينة في مدة معينة وفشلت فيها.

رئيس مجلس النواب، وفي كلمة له عقب وصوله للعاصمة المصرية القاهرة، أشار إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة التوافق مع مجلس الدولة بشأن ملف المناصب السيادية، مشيراً إلى أن مجلس النواب أجرى تعديلا دستوريا أعطى فيه صلاحية إنشاء القاعدة الدستورية من قبل لجنة مشتركة بين البرلمان ومجلس الدولة.

وأكد المستشار صالح أن عدم وجود مبعوث أممي خلال الفترة الماضية عطّل إنجاز القاعدة الدستورية لأن اجتماع اللجنة يجب أن يكون برعاية أممية، داعيا المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إلى دعوة لجنة القاعدة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والدولة للاجتماع، مشيراً إلى أنه سيكون هناك اتفاق بين مجلسي النواب والدولة على اختيار سلطة تنفيذية موحدة.