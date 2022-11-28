السيول تعمّق أزمات مدن غرب ليبيا وتُوقع قتيلين

ضربت موجة من الطقس السيئ مدن غرب ليبيا وشمالها، ونتج عنها سيول وأمطار غزيرة تسببت في وفاة مواطنين اثنين، وانهيار طرق وتضرر في البنية التحتية، مما عمّق من معاناة المواطنين.

ووسط تحرك واسع للأجهزة المختلفة للتخفيف من تداعيات الآثار الناجمة عن الأمطار، دعت «هيئة السلامة الوطنية» بطرابلس جميع سكان المناطق التي يمر بها الوادي والقريبين من مجراه بمناطق خلة الفرجان وعين زارة وأبوسليم ووادي الربيع للاستعداد لأي طارئ، واتباع مجموعة من الإجراءات حال خروج السيول عن المجرى.

وأوصت هيئة السلامة، المواطنين، بفصل التيار الكهربائي عن الطابق الأرضي في حال دخول مياه السيل للمنزل، ووضع كل ما هو مهم وثمين من مستندات وأموال بحقيبة ووضعها في مكان مرتفع، بالإضافة إلى تجهيز بعض الأطعمة والمياه الصالحة للشرب ووضعها في مكان مرتفع.

وفيما تسبب الأمطار الغزيرة، التي وصلت حد السيول في مناطق عدة، إغلاق كثير من الشوارع والأنفاق، وكذلك تعطيل الحياة العامة، انقطع التيار الكهربائي والاتصالات عن بعض مدن الجبل الغربي، بسبب تردي الأحوال الجوية، لكن جهود الفنيين عملت على إصلاح الخلل وإعادة الخدمة للمواطنين.

ووجه عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، بتكليف رؤساء هيئات السلامة وأجهزة الأمن بمناطق طرابلس، وجنزور، وتاجوراء، والقرة بوللي، والنواحي الأربع، وترهونة، وغريان، برفع درجة الاستعداد وتشكيل فرق طوارئ وإنقاذ، لمواجهة التقلبات الجوية وتقديم المساعدة للمحتاجين.

وعلى مدار ساعات ليل أمس (الأحد)، انشغلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن غريان (شمال غرب ليبيا) بالتعاون مع هيئة السلامة الوطنية وعدد من الجهات الخدمية وجهاز الإسعاف والطوارئ بالبحث عن مفقودين اثنين هما عبد الكريم إعنيبة، وعلي كريو، كانا قد جرفهما السيل، إلى مجرى للصرف الصحي بعد عطب أصاب سيارتيهما جراء تساقط الأمطار بتقاطع تيبستي.

وقبل فجر اليوم أعلن العثور على المفقودين وقد توفيا نتيجة غرقهما أثناء عبور الوادي بوسط المدنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بإشراف النيابة العامة.

وكلف وزير الداخلية، فرق عمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمواجهة ما قد يسببه (المنخفض الجوي) من هطول الغيث النافع بكميات كبيرة مما يتسبب في جريان الأودية وانجراف التربة وتجمع المياه بالطرقات.

كما كلف الوزير، وفقاً لبيان الداخلية، اليوم، دوريات الشرطة بالوجود في مفترقات الطرق الرئيسية والفرعية ومداخل ومخارج المدن لتنظيم حركة السير، ودعت الوزارة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والانتباه والتقيد بالتعليمات واتباع إجراءات السلامة المرورية.

وفيما تقدم عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» بتعازيه لأسرتي الغريقين، أعلن في مناطق عدة من بينها بلديتا طرابلس وجادو تعليق الدراسة اليوم (الاثنين).

وحذرت مديرية الأمن ببني وليد (شمال غرب ليبيا) المواطنين من سوء الأحوال الجوية على الطريق الرابط بين بني وليد – وترهونة، وسط تسيير دوريات أمنية لتسهيل حركة السير نتيجة الأمطار الغزيرة التي نتج عنها سيول بعض الأودية.

ونفت مديرية أمن النواحي الأربع شائعات عن انهيار سد «وادي المجينين»، مشيرة إلى أن هذه الأخبار عارية عن الحقيقة، ومن أمام السد، وقف مدير الأمن نور الدين علي الشتوي، صباح اليوم، لطمأنة الليبيين، وقال إنه اطلع على منسوب المياه في السد، واستمع لشروح وافية عن قدرته الكافية لتخزين المياه، وإن نسبة المياه خلفه تقدر بـ10 في المائة، وإنه في حالة ممتازة.