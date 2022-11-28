سفير ألمانيا: ندعم السلام والاستقرار في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 November, 2022

أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أولماخت، خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة دعم بلاده للسلام والاستقرار في ليبيا.

وبين سفير ألمانيا في تغريدة له بموقع “تويتر” أنه جرى خلال اللقاء بحث التطورات السياسية الحالية، والوضع الاقتصادي، والحاجة إلى عملية سياسية تقود إلى الانتخابات والدعم الدولي لمساعي المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي الحميدة.

وأشارت منصة “حكومتنا” إلى أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد الأحد بديوان رئاسة الوزراء، مناقشة عددا من الملفات السياسية والاقتصادية، أهمها دعم ملف الانتخابات دوليا والدور الألماني بالخصوص، والتنسيق لعقد المنتدى الاقتصادي الألماني الليبي الرابع.