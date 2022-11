مكتب استرداد أموال ليبيا بحكومة الدبيبة يستقبل وفد من الاتحاد الاوروبي

ليبيا – عقد ممثلون عن الاتحاد الأوروبي اجتماعًا مع مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول بحضور ممثلي من المنظمات التابعة للاتحاد.

المجتمعون ناقشوا بحسب مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وتفعيل آليات المساهمة في تعزيز قنوات التواصل مع الدول الحاضنة للأصول والأموال الليبية في الاتحاد الأوروبي.

بدورها، أكدت رئيسة مكتب الاتحاد الأوروبي في ليبيا ليز بات أن البعثة تقف وبكل قوة إلى جانب المكتب وجهوده من أجل استرداد الأموال الليبية بالخارج واستخدامها بما يعود بالنماء و التنمية على ليبيا؛ إضافة إلى جاهزية البعثة لدعم المكتب في مجال تنمية القدرات البشرية بما يعزز مستوى الأداء المتميز للكادر الوظيفي لمكتب لارمو.

وفي نهاية الاجتماع قدم محمد جمعة رئيس وحدة التعاون الدولي هدية تذكارية تحمل شعار المكتب لوفد بعثة الاتحاد الأوروبي، معبرًا من خلاله امتنان المكتب لجهود بعثة الاتحاد الأوروبي الداعمة لمكتب لارمو.

هذا وحضر الاجتماع كل من لوسيا سانتو تشيوني مديرة إدارة البرامج، وفينسيني سياس مدير البرامج ببعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، ومستشار مدير العام للمكتب ورؤساء الوحدات في المكتب.

