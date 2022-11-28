طرابلس 28 نوفمبر 2022 (وال) – أصدرت إدارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للأرصاد، نشـرة الصيـد البحري المتوقعة على الساحل ليوم الإثنين.

التحذير: الريح باش إلى شرش نشط يوم الغد على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس تصل سرعته الى (25) عقدة مع ارتفاع للموج هدا اليوم على الساحل الغربي يصل إلى (4.00) متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت :

سقوط أمطار متفرقة من حين لأخر، والريح شرش وتكون يوم الغد باش إلى شرش تتراوح سرعته ما بين (10-20) عقدة يصل يوم الغد إلى (25) عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس، وارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.25-4.00) متر والبحر قليل الاضطراب إلى مضطرب.

ودرجة حرارة سطح البحر (22-23) درجة مئوية، والرؤيـة رديئة إلى متوسطة بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج وسقوط الأمطار.

الساحل من الخليج إلى طبرق :

تكاثر لسحب مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحياناً، و الريح متغير الاتجاه إلى براني تكون يوم الغد باش ســرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة ويصل اليوم إلى (25) عقدة عل الساحل الممتد من راس لا نوف إلى شحات، وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-1.75) متر، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ودرجة حرارة سطح البحر (22-23) درجة مئوية، والرؤيـة متوسطة بسبب سقوط الأمطار. (وال _ طرابلس)

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