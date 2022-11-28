الدولار يقترب من حاجز 5 دنانير في السوق الرسمية

سجلت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية تباينا أمام الدينار اليوم الإثنين مقارنة بتعاملات أمس السبت.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.89 دينار مقابل 4.88 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وانخفص سعر اليورو إلى 5.07 دينار مقابل 5.08 دينار أمس، فيما ثبت سعر الجنيه الإسترليني عند 5.9 دينار.

وارتفع سعر الريال السعودي إلى 1.3 دينار مقابل 1.29 دينار أمس، وكذلك الدرهم الإماراتي إلى 1.33 دينار مقابل 1.32 دينار أمس، في حين ثبت الدينار التونسي عند 1.5 دينار.

ولم يطرأ تغير على الليرة التركية حيث ثبتت عند مستوى 0.26 دينار.