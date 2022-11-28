الأرصاد الجوية: القواسم تسجل أعلى كمية أمطار خلال الـ 24 ساعة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 November, 2022

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية كميات الأمطار المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الاثنين.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن أعلى كمية أمطار سقطت على “القواسم 128.5” وكذلك “تغرنة 108.5” وأيضا “غريان الأرصاد 102.3” فيما سقطت أقل كميات أمطار في “الجغبوب الأرصاد 0.1”.

وأشار المركز إلى أن الفرصة لاتزال مهيأة لسقوط أمطار متفرقة أغلبها خفيفة على بعض مناطق الشمال مع درجات حرارة أقل من معدلاتها الفصلية لهذا الشهر (نوفمبر) على أغلب المناطق حيث تتراوح مابين ( 17-22)مْ ولا تتجاوز ( 15)مْ على الجبل الغربي.

كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية يوم الغد على أغلب مناطق الشمال الغربي قد تصل سرعتها إلى (50)كم/س.