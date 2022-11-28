المستشار صالح: حكومة الدبيبة فشلت فشلاً ذريعاً بأداء مهامها

الوطن|رصد

أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، على أنّ السلطة التنفيذية في البلاد انتهت مدتها.

وقال المستشار صالح إنّ حكومة الدبيبة فشلت فشلاً ذريعاً بأداء مهامها، وأنّ مجلس الدولة جسم استشاري ولم يكن غرفة بالسلطة التشريعة.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن المناصب السيادية تتبع مجلس النواب وعزلها من اختصاص البرلمان بالتشاور مع مجلس الدولة، معبراً عن أمله بحصول تقارب والوصول لحل الأزمة الليبية قريباً.

وأشار المستشار صالح إلى وجود لقاء يجمعه مع مبعوث الأمم المتحدة عبد الله باتيلي لبحث الأزمة الأزمة.