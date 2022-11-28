هبوط جزئي بالشارع الغربي في بلدية حي الأندلس جراء الأمطار

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 November, 2022

أكدت مديرية أمن طرابلس أن الأمطار تسببت في هبوط جزئي للطريق بالشارع الغربي ببلدية حي الأندلس بالعاصمة طرابلس.

ونبه مكتب شؤون المرور المواطنين بوجود تحويلة بالشارع الغربي بسبب هبوط بجزء من الطريق نتيجة مياه الأمطار وجرى البدء بصيانة الهبوط من قبل بلدية حي الأندلس بالتعاون مع شركة الخدمات العامة ودوريات مرور حي الأندلس وشركة المياه والصرف الصحي بحسب المكتب الإعلامي لمديرية أمن طرابلس .

وفي سياق منفصل وقع وقع حادث مرور في الطريق السريع بالقرب من شارع 10 باتجاه الغرب نتيجة فقدان سائقة سيارة هونداي السيطرة على عجلة القيادة بسبب تجمعات المياه واصطدام سيارة تويوتا بها من الخلف.

وأشارت مديرية أمن طرابلس إلى أن الحادث لم يخلف أضرارا بشرية وقامت دوريات قسم المرور السريع بإزالة السيارات وتسهيل الحركة المرورية.