خلال لقائه باتيلي..شكري يعرب عن كامل دعم مصر لإنجاح مهمته في ليبيا

العنوان – القاهرة

أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري عن كامل دعم مصر لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي لإنجاح مهمته من أجل استعادة الاستقرار ي ليبيا.

وأكد شكري خلال استقباله باتيلي في القاهرة محورية دور الأمم المتحدة وحياديته بما يجعلها تحظى بثقة الأطراف داخل ليبيا و فى المجتمع الدولى.

وعرض وزير الخارجية الجهود المستمرة التي بذلتها وما تزال تبذلها مصر بإخلاص لحلحلة الأزمة، لاسيما من خلال استضافتها مؤخراً لجولات المسار الدستوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وأشار شكري إلى أهمية إتمام هذا المسار وضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في ليبيا من أجل إنهاء الأزمة وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

وشدد وزير الخارجية على الملكية الليبية للحل وأهمية احترام المؤسسة التشريعية المنتخبة، وأنه لا مجال لتنفيذ الاتفاقيات القائمة، والالتزام بالاستحقاقات القانونية والسياسية، دون وجود آليات محددة وأطر زمنية للتنفيذ، ومتابعة حثيثة من جانب المجتمع الدولى للأطراف المسؤولة عن التنفيذ.

وأضاف شكرى، بأن ذلك يتطلب ايضا تنفيذ المقررات الأممية والدولية الخاصة بخروج جميع القوات الأجنبية، والمرتزقة، والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد، مؤكداً في هذا الشأن على أهمية دعم مهمة لجنة 5+5 العسكرية المشتركة.

ومن جانبه، أستعرض باتيلي الجهود والاتصالات التي يقوم بها في الساحة الليبية، وحرصه على التحدث والاستماع لجميع الأطراف.

وأشار إلى أنه كان يتمنى زيارة مصر منذ توليه منصبه، إلا أن علمه بالالتزامات والانشغالات الخاصة بمؤتمر المناخ حالت دون قدرته على إتمام الزيارة فى وقت سابق.

وأعرب المبعوث الأممي عن تقديره الكامل للدور المصري البناء والمحوري في ليبيا، وما عانته مصر كثيرا على مدار الأعوام الماضية نتيجة استمرار تلك الأزمة، وتطلعه للتنسيق مع مصر خلال الفترة القادمة، حيث تم الاتفاق على تكثيف العمل نحو دفع الحل السياسي الليبي الليبي بما يحقق الأمن والاستقرار والرخاء في ليبيا.