ليبيا – التقى عضو مجلس النواب عيسى العريبي في العاصمة القطرية الدوحة برئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للعريبي طالعته صحيفة المرصد، أكد تدارس الجانبين التعاون البرلماني المشترك وسبل تعزيزه بما يحقق مصلحة البلدين.

ووفقًا للبيان، فقد حضر اللقاء حمدة السليطي نائبة رئيس مجلس الشورى القطري.

Shares

The post العريبي يلتقي بالغانم في الدوحة لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني المشترك first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية