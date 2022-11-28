الصول: التوافق على حكومة واحدة بات ضرورياً

الوطن|رصد

قال عضو مجلس النواب، علي الصول، إنّ مجلس الدولة لا يحق له تلقي طلبات للمناصب السيادية أو إحالة ‏أي طلبات للبرلمان لم يحيلها الأخير له طبقًا لاتفاق بوزنيقة.

واضاف الصول أنّ طلبات الترشح للمناصب ‏السيادية تكون حصرًا للمجلس التشريعي، لافتاً إلى أن البرلمان يحيل بدوره 7 أسماء ‏لكل منصب، على أن يختار مجلس الدولة 3 منهم، ‏ويردهم للبرلمان يختار من بينهم.‏