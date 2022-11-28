الصول: التوافق على حكومة واحدة بات ضرورياً

الوطن|رصد
قال عضو مجلس النواب، علي الصول، إنّ مجلس الدولة لا يحق له تلقي طلبات للمناصب السيادية أو إحالة أي طلبات للبرلمان لم يحيلها الأخير له طبقًا لاتفاق بوزنيقة.
واضاف الصول أنّ طلبات الترشح للمناصب السيادية تكون حصرًا للمجلس التشريعي، لافتاً إلى أن البرلمان يحيل بدوره 7 أسماء لكل منصب، على أن يختار مجلس الدولة 3 منهم، ويردهم للبرلمان يختار من بينهم.
وتابع عضو البرلمان أنّ هذه القواعد مفروضة على مجلسي النواب والدولة وفقًا لاتفاق بوزنيقة، وأنّ خلط الأوراق يعقد المشهد ويطيل أمد الأزمة.
واعتبر الصول أنّ التوافق على حكومة واحدة وقاعدة دستورية والمناصب السيادية، بات ضرورة من أجل الانتقال من المرحلة الحالية.
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