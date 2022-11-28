اليونان توسع منطقة التنقيب النفطي داخل مناطق النزاع مع ليبيا

أعلنت اليونان في رسالة عبر موقع “نافتكس” الملاحي توسيع منطقة المسوحات الزلزالية لرواسب النفط والغاز قبالة جزيرة كريت، استجابة لطلب من شركة الأمريكية إكسون موبيل والتي تم منحها حقوق التنقيب، ولكنها تخدم أيضًا الغرض الجيوسياسي، حسب صحيفة إيكاثيميريني اليوناني.

وبحسب ما نشرته الصحيفة السبت فإن اليونان تتوقع توجيه اتهامات من تركيا والحكومة الليبية بمنح أثينا حقوقا في منطقة متنازع عليها باعتبار أن الجزر، مثل جزيرة كريت، لا يمكن أن يكون لها جرف قاري، وبالتالي منطقة اقتصادية خالصة.

ويقول المحللون إن التنقيب في المنطقة الموسعة التي حددتها نافتكس الجديدة (11000 كيلومتر مربع مقابل 6500 كيلومتر مربع محجوزة في 7 نوفمبر) لا يؤثر على المصالح التركية في شرق البحر الأبيض المتوسط، مضيفين أنه في حال اختارت ليبيا الاحتجاج فإن تركيا ستدعمها بإرسال سفن بحثية إلى المنطقة ما يزيد في تصعيد التوتر مع اليونان حسب صحيفة إيكاثيميريني.