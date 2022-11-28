الصول: التوافق مع مجلس الدولة حول حكومة جديدة ضرورة

قال عضو مجلس النواب علي الصول، إن “مجلس الدولة لا يحق له تلقي طلبات للمناصب السيادية أو إحالة ‏أي طلبات للبرلمان لم يحيلها الأخير له طبقًا لاتفاق بوزنيقة‎، و طلبات الترشح للمناصب ‏السيادية تكون حصرًا للمجلس التشريعي”.

الصول أضاف في تصريحات صحفية أن “مجلس النواب يحيل بدوره 7 أسماء ‏لكل منصب، على أن يختار مجلس الدولة 3 منهم، ‏ويردهم للبرلمان يختار من بينهم، وهذه القواعد مفروضة على مجلسي النواب والدولة وفقًا لاتفاق ‏بوزنيقة”.‏

ولفت إلى أن “خلط الأوراق يعقد المشهد ويطيل أمد الأزمة، و التوافق على ‏حكومة واحدة وقاعدة دستورية والمناصب السيادية، بات ضرورة ‏من أجل الانتقال من المرحلة الحالية”‎.‎