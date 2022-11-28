الصول: التوافق مع مجلس الدولة حول حكومة جديدة ضرورة

قال عضو مجلس النواب علي الصول، إن “مجلس الدولة لا يحق له تلقي طلبات للمناصب السيادية أو إحالة أي طلبات للبرلمان لم يحيلها الأخير له طبقًا لاتفاق بوزنيقة، و طلبات الترشح للمناصب السيادية تكون حصرًا للمجلس التشريعي”.
الصول أضاف في تصريحات صحفية أن “مجلس النواب يحيل بدوره 7 أسماء لكل منصب، على أن يختار مجلس الدولة 3 منهم، ويردهم للبرلمان يختار من بينهم، وهذه القواعد مفروضة على مجلسي النواب والدولة وفقًا لاتفاق بوزنيقة”.
ولفت إلى أن “خلط الأوراق يعقد المشهد ويطيل أمد الأزمة، و التوافق على حكومة واحدة وقاعدة دستورية والمناصب السيادية، بات ضرورة من أجل الانتقال من المرحلة الحالية”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك