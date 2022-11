المنفي لـ وفد المنطقة الشرقية: منفتح على كل مبادرات جمع الشمل

ليبيا- اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بوفد من ممثلي قبائل وأعيان ونخب المنطقة الشرقية.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي اطلعت عليه صحيبفة المرصد، نقل عن الوفد حرصه على ضرورة إنجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة ووحدة تراب الوطن وتوحيد مؤسسات الدولة، مع إبداء التقدير والدعم لما يبذله المنفي من جهد لتحقيق التوافق بين الليبيين وأي إجراءات لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة.

ووفقًا للبيان، فقد ثمن المنفي موقف أعيان ومشائخ ليبيا عموما والمنطقة الشرقية، خصوصًا تجاه القضايا الوطنية في هذا الظرف الاستثنائي لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة للمضي بالبلاد بجهد جميع أبنائها نحو بناء الدولة، مع التأكيد على الانفتاح على كل مبادرات جمع شمل كل الليبيين.

