وزير الصحة لمدراء المرافق الصحية: يمنع تنفيذ أي تكليفات إدارية صادرة من وزارة الصحة بالحكومة المنتهية

وجه وزير الصحة عثمان عبد الجليل، تعميما وجهه لمدراء المراكز الطبية، والتخصيصية، والعلاجية، والمستشفيات التعليمية، والعامة، والقروية، وإدارات الخدمات الصحية، العيادات المجمعة.

عبد الجليل، وفي تعميمه الذي طالعته “ليبيا الحدث”، قال: “نعلمكم بأنه يمنع تنفيذ أي تكليفات إدارية صادرة من وزارة الصحة بالحكومة المنتهية سواء كانت بخصوص مدراء المرافق الصحية، أو رؤساء الأقسام، أو أي وظائف قيادية، ولا يعتد إلا بالتكليفات الصادرة عن وزارة الصحة بالحكومة الليبية”.