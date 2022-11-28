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السفير الألماني لـ«الدبيبة»: لابد من عملية سياسية تقود ليبيا إلى الانتخابات

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، أمس الأحد، وفقا لما أعلن السفير الألماني عبر حسابه على “تويتر”.

وقال السفير الألماني، عبر حسابه:” التطورات السياسية الحالية، والوضع الاقتصادي، والحاجة إلى عملية سياسية تقود إلى الانتخابات والدعم الدولي لمساعي عبدالله باثيلي الحميدة هي المواضيع الرئيسية التي ناقشتها مع رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية ، عبدالحميد الدبيبة”.

وأضاف السفير الألماني:” أكدتُ على دعم ألمانيا للسلام والاستقرار في ليبيا”.

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صحيفة الساعة 24

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